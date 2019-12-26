Javelin. Фото: Страна

https://racurs.ua/n131346-minoborony-ukrainy-zakupilo-vtoruu-partiu-javelin-v-ssha.html

Ракурс

Министерство обороны Украины осуществило закупку в США противотанковых комплексов Javelin. Это вторая партия, которая поступит в Украину из США.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает заключение данного контракта с США знаковым событием. Об этом министр заявил во время сегодняшнего брифинга.

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко добавил, что Украине удалось в сжатые сроки на протяжении четвертого квартала 2019 года заключить контракты на поставку второй партии Javelin.

Петренко отметил, что Министерство обороны также заказывает аналогичные комплексы у отечественных производителей.

Напомним, что Javelin — это американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Цена одного комплекса, в комплекте с шестью ракетами, составляет от 600 тыс. долл. для США и союзников. Экспортная стоимость комплекса достигает 1,4 млн долл.

Как ранее писал «Ракурс», первая партия Javelin была закуплена Украиной в 2018 году. Военные подразделения получили 37 пусковых установок и более 200 ракет к ним.