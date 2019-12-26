В США почтальон вынес из горящего грузовика рождественские посылки. Фото: Fox News

https://racurs.ua/n131345-v-ssha-pochtalon-spas-rojdestvo-vynes-podarki-iz-goryaschego-gruzovika-foto.html

Ракурс

В США сотрудник почтовой службы из американского города Осаватоми вынес рождественские посылки из горящего грузовика.

Инцидент произошел 22 декабря в штате Канзас. Водитель-почтальон, который развозил подарки к Рождеству, почувствовал запах гари и увидел дым из двигателя. Мужчина сначала попытался самостоятельно потушить пожар, но потом понял, что это ему сделать не удастся. Об этом сообщает Fox News.

Поэтому мужчина решил, что нужно в любом случае спасти груз. Почтальон сумел быстро вытащить рождественские посылки из горящей машины и сложил их на землю, чтобы не пострадали от огня.

Горящее авто потушили пожарные, прибывшие на место происшествия. Ни почтальон, ни его груз не пострадали. Известно, что пожар вспыхнул в результате механической поломки.

Напомним, в США 65-летний житель Колорадо-Спрингз Дэвид Оливер весьма оригинально поздравил жителей города с Рождеством. Он совершил ограбление банка Bank Academy, но присваивать себе украденные деньги не стал и начал разбрасывать их на улице, желая прохожим веселых праздников.