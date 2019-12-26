У США листоноша виніс з палаючої вантажівки різдвяні посилки. Фото: Fox News

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У США співробітник поштової служби з американського міста Осаватомі виніс різдвяні посилки з палаючої вантажівки.

Інцидент стався 22 грудня в штаті Канзас. Водій-листоноша, який розвозив подарунки до Різдва, відчув запах горілого та побачив дим із двигуна. Чоловік спершу спробував самостійно загасити пожежу, але потім зрозумів, що це йому зробити не вдасться. Про це повідомляє Fox News.

Тому чоловік вирішив, що потрібно у будь-якому разі врятувати вантаж. Листоноша зумів швидко витягнути різдвяні посилки з палаючої машини та склав їх на землю, щоб не постраждали від вогню.

Палаюче авто загасили вогнеборці, які прибули на місце події. Ні листоноша, ні його вантаж не постраждали. Відомо, що пожежа спалахнула внаслідок механічної поломки.

Нагадаємо, у США 65-річний житель Колорадо-Спрінгз Девід Олівер вельми оригінально привітав жителів міста з Різдвом. Він скоїв пограбування банку Academy Bank, але присвоювати собі вкрадені гроші не став й почав розкидати їх на вулиці, бажаючи перехожим веселих свят.