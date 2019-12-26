Ирригатор для полости рта: правила выбора

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С помощью ирригатора, который выпускает водную струю, пульсирующую под высоким давлением, можно быстро и легко почистить ротовую полость, сделать массаж десен, вымыть промежутки между зубов. Если для вас важна ежедневная гигиена рта, подобный прибор станет просто незаменимым помощником. Такого ощущения чистоты невозможно достичь, используя только зубную щетку. В зависимости от типа питания выделяют два вида устройств: портативные и стационарные.

Когда нужно использовать ирригаторы

Ирригатор просто необходим в ряде случаев:

в качестве профилактики кариеса — вы быстро избавитесь от неприятного зубного налета и плохого запаха, также он с легкостью очистит труднодоступные места;

лечение воспаления десен и профилактика многих заболеваний — водная струя помогает сделать приятный и полезный массаж, который значительно улучшает кровообращение и ускоряет регенерационные процессы;

устранение причин неприятного запаха изо рта.

Важно отметить, что к применению прибора нет никаких противопоказаний.

Основные виды ирригаторов

Если вы решили купить ирригатор, необходимо сначала определиться, какой именно вид прибора вам нужен. Стационарные больше подходят для домашнего использования и являются более надежными и долговечными, чем портативные варианты. Некоторые стационарные ирригаторы имеют удобное крепление и подходят для маленьких ванных комнат. Перед покупкой подсчитайте, какое количество людей будет применять аппарат. От этого зависит, сколько нужно купить насадок.

Если подключить ирригатор к сети в ванной у вас нет возможности, лучше остановиться на портативной модели. Она работает на аккумуляторе и может включаться в любом помещении. Обычно такой прибор намного меньше и легче.

Критерии выбора ирригатора

Есть несколько основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе ирригатора полости рта:

если вы собираетесь часто брать его с собой в путешествия или командировки, лучше остановиться на портативном варианте;

для домашнего применения подходит стационарный девайс;

чтобы чистить коронки, брекеты или импланты, приобретайте модель со специальной насадкой (она справится с подобной работой намного эффективнее);

для семьи подойдет ирригатор с большим резервуаром;

для детей или пожилых людей следует выбирать модель, которая имеет щадящий режим с минимальной мощностью работы;

портативный ирригатор должен оснащаться удобным чехлом, достаточным для вас объемом резервуара, хорошей емкостью аккумулятора.

Какие бывают насадки для ирригаторов

Обычно прибор продается с одной или несколькими насадками, но вы всегда можете докупить такие, которые нужны именно вам. Существует много видов насадок с различным назначением:

стандартная — является универсальной, подходит для очистки зубов и десен;

ортодонтическая — чтобы удалять налет в труднодоступных местах или под брекетами;

пародонтическая — чтобы очистить десну и зубодесневой карман;

для чистки языка — удаляет неприятный запах;

для удаления зубного налета — с ее помощью обрабатывают коронки, импланты, мосты;

назальная — орошает полость носа для профилактики и лечения гайморита или ринита.

Помните, что для каждого члена семьи следует покупать отдельную насадку. Если вы купили стандартную, ее нужно менять раз в 6 месяцев. Другие виды — раз в 3 месяца. Важно учесть, что ирригатор не может полностью заменить собой зубную щетку. Его применяют в качестве дополнительного средство гигиены полости рта. Пользоваться им необходимо два раза в сутки.