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Ракурс
Javelin. Фото: Страна

Міноборони України закупило другу партію Javelin у США

26 гру 2019, 17:45
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Міністерство оборони України здійснило закупівлю у США протитанкових комплексів Javelin. Це друга партія, яка надійде в Україну з США.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає укладення даного контракту з США знаковою подією. Про це міністр заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко додав, що Україні вдалося у стислі терміни протягом четвертого кварталу 2019 року укласти контракти на поставку другої партії Javelin.

Петренко зазначив, що Міністерство оборони також замовляє аналогічні комплекси у вітчизняних виробників.

Нагадаємо, що Javelin — це американський переносний протитанковий ракетний комплекс, який призначений для ураження бронетехніки і низько літаючих повільних цілей. Ціна одного комплексу, в комплекті з шістьома ракетами, становить від 600 тис. дол. для США і союзників. Експортна вартість комплексу досягає 1,4 млн дол.

Як раніше писав «Ракурс», перша партія Javelin була закуплена Україною у 2018 році. Військові підрозділи отримали 37 пускових установок і понад 200 ракет до них.

Джерело: Ракурс


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