Погода в Україні на 29 грудня: синоптики розповіли, в яких областях очікувати сніг, фото: White House

https://racurs.ua/ua/n131426-pogoda-v-ukrayini-na-29-grudnya-synoptyky-rozpovily-v-yakyh-oblastyah-ochikuvaty-snig-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 29 грудня зміниться.

В окремих регіонах очікується невеликий сніг, місцями з дощем. Про це повідомляють представники Гідрометцентру.

Температура протягом доби не буде надто низькою. Відповідні показники становитимуть від 3 градусів морозу до 2 тепла. Вночі помірний (на Прикарпатті значний) сніг, вдень невеликий сніг. Опади фіксуватимуться у майже всіх регіонах крім більшості східних областей та Приазов’я. На Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині пройде сніг з дощем. На високогір’ї Карпат, як зазначають метеорологи, протягом доби буде — 7−11 градусів морозу.

На дорогах, крім півдня, очікується ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5−10 м/с.

В українській столиці геомагнітна активність залишатиметься низькою. Відповідний показник не перевищуватиме індексу 2.

Раніше синоптики з’ясували, що за весь час метеоспостережень 2019 рік став найтеплішим. У Києві середня температура повітря сягнула 10,6 градусів тепла.