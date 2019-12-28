Китай запустил космическую ракету с телекоммуникационным спутником на борту, фото: New China TV

https://racurs.ua/n131428-kitay-zapustil-kosmicheskuu-raketu-s-telekommunikacionnym-sputnikom-na-bortu-video.html

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Ракета-носитель «Чанчжэн-5» с телекоммуникационным спутником на борту отправлена в космос.

Запуск осуществлен с космодрома на острове Хайнань в Южно-Китайском море. Телеканал New China TV на YouTube показал прямую трансляцию.

Во время полета тестируются ключевые технологии для будущих миссий. Это уже третий старт ракеты после успешного запуска в 2016 году, а также неудачного запуска, который осуществлен в 2017 году.

Тысячи местных жителей наблюдали за запуском ракеты. Миллионы людей по всему миру следили за событием.

Официальные представители китайского космического агентства рассказали, что организовано тестирование для миссий, которые будут осуществлять в ближайшие десятилетия. Китай планирует активно участвовать в космической гонке. Китайские ученые готовы запустить к Луне пилотируемую миссию в 2030 году, а затем на спутнике Земли построить базу.

Ранее Китай впервые запустил на космическую орбиту два коммерческих спутника. Запуск осуществила компания Beijing Starcraft Glory.