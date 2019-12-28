Журналисты не попадут на обмен пленными - штаб ООС, фото: Рамочная конвенция ООН об изменении климата

https://racurs.ua/n131429-jurnalisty-ne-popadut-na-obmen-plennymi-shtab-oos.html

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Обмен пленными пройдет без присутствия журналистов.

Сотрудникам прессы отказали в аккредитации. Об этом сообщил спикер штаба Операции объединенных сил (ООС) Виталий Саранцев, передает «Левый берег».

Он отметил, что «видеоматериалы и фото предоставит аппарат президента Украины». Представители штаба также не попадут на событие.

Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение, — говорится в сообщении.

Виталий Саранцев добавил, что это мероприятие штаб обеспечивает только технически различными средствами. Военные организуют прибытие медиков, а также выполняют обязательства по охране.

Решение принимают не в штабе ООС, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен пленными, который был запланирован на конец этого года. Чиновник отметил, что полная верификация списков будущего обмена пленными еще не завершена.