Зеленский назвал дату обмена пленными

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n131418-zelenskiy-nazval-datu-obmena-plennymi.html

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра, 29 декабря, состоится запланированный на конец этого года обмен пленными.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов в селе Долгое-Калужское, где он находился в рамках рабочей поездки на Ивано-Франковщину, сообщает агентство «Укринформ».

Должен быть обмен завтра. Мы ждем это, — заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что полная верификация списков будущего обмена пленными еще не завершена.

По мнению Зеленского, этот вопрос является «самой сложной задачей этого года».

Ранее 29 декабря как дату обмена удерживаемыми лицами между Украиной и пророссийскими боевиками на временно оккупированных территориях Донбасса называли российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Представители донецких боевиков в Трехсторонней контактной группе в Минске недавно заявляли, что запланированный обмен между Украиной и террористическими организациями ЛНР и ДНР может произойти по формуле «87 на 55».

Напомним, суд в рамках подготовки к обмену пленными отпустил под личное обязательство харьковчанина, которого обвиняют в совершении двойного убийства.