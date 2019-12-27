Обмен пленными: суд отпустил обвиняемого в двойном убийстве (ДОКУМЕНТ)

Обмен пленными должен состояться до конца года, фото: PxHere

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Суд изменил меру пресечения с содержания под арестом на личное обязательство обвиняемому в двойном убийстве харьковчанину Максиму Мисяку.

Судя из судебных документов, его готовят для обмена пленными с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко, который также опубликовал соответствующие документы.

Рысенко отметил, что 24 декабря прокуратура обратилась в суд о замене Мисяку меры пресечения на личное обязательство. Уже 26 декабря Дзержинский районный суд Харькова изменил ему меру пресечения.

В тексте соответствующего представления прокуратуры указано, что меру пресечения Мисяку меняют в рамках реализации мирного плана президента Украины Владимира Зеленского и его содержание под стражей «может негативно повлиять на процесс освобождения заложников».

То есть, Россия требовала и включила киллера в список на обмен!, — подчеркнул Рысенко.

Когда Россия требует выдать им террористов и беркутов, это наглое вмешательство в правосудие, но я хотя бы понимаю их нечеловеческую, но логику. Но эти требования запоребрика вообще за пределами чего-либо, — отметил Рысенко.

Напомним, сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу в отношении подозреваемых в убийствах участников Евромайдана экс-беркутовцев. Апелляционный суд сегодня начал рассматривать представление относительно изменения бывшим беркутовцам меры пресечения. Адвокат потерпевших в этом деле считает, что обвиняемых готовят к обмену.