Авария на АЭС «Фукусима»: опубликовано видео внутренних помещений одного из реакторов

Авария на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года, фото: кадр из видео

https://racurs.ua/n131404-avariya-na-aes-fukusima-opublikovano-video-vnutrennih-pomescheniy-odnogo-iz-reaktorov.html

Ракурс

Комиссия по ядерному регулированию Японии опубликовала видеокадры внутренней части здания реактора № 3 на АЭС «Фукусима», авария на которой произошла 11 марта 2011 года из-за мощного землетрясения и вызванного им цунами.

В этом реакторе произошло расплавление топлива и взрыв водорода, который снес верхнюю часть здания, сообщает телеканал NHK.

Уже завершено удаление обломков с верхнего этажа этого здания — пятого. Сейчас ликвидаторы переносят ядерное топливо из бассейна охлаждения этого здания в хранилище на территории АЭС.

Власти Японии в пятницу решили отложить вывоз отработанного топлива с территории поврежденных реакторов № 1 и 2 АЭС «Фукусима» на период до пяти лет.

Таким образом, японское правительство уже в четвертый раз пересмотрел график изъятия отработанных топливных стержней. Об этом сообщает издание Japan Times.

Ранее процесс удаления отработанного ядерного топлива планировалось начать в 2023 финансовом году (финансовый год в Японии длится с 1 апреля до 1 марта следующего календарного года).

Теперь примерно двухлетний процесс вывоза ядерных стержней на энергоблоке № 1 не начнется по крайней мере до 2027 финансового года, а возможно и до 2028 финансового года.

Работы на энергоблоке № 2 теперь должны начаться между финансовым 2024 и 2026 годами.

Задержка необходима для осуществления мер безопасности, таких как строительство корпуса вокруг энергоблока № 1 для предотвращения распространения радиоактивной пыли и дезактивация енергоблока № 2.

Изъятие 4 тыс. 741 отработанного стержня с ядерным топливом во всех шести реакторах АЭС «Фукусима» планируется завершить до 2031 финансового года. Этот процесс уже начался в энергоблоке № 3 и закончился в энергоблоке № 4, который был в режиме оффлайн для регулярного обслуживания в момент катастрофы. Пока еще не установлен график для реакторов № 5 и № 6.

Также власти Японии решили частично отменить распоряжение об эвакуации населения с территорий, которые были загрязнены в результате аварии на АЭС «Фукусима», сообщает телеканал NHK.

4 марта планируется частично отменить распоряжение об эвакуации в городе Футаба. Это единственный город, на всей территории которого до сих пор действует соответствующее распоряжение.

Распоряжение об эвакуации будет отменено только в районах на северо-востоке города, а также в районе железнодорожной станции Футаба.

Отмечается, что никто из бывших жителей не выразил желания вернуться в северо-восточную часть города, которая сильно пострадала в результате цунами.

Напомним, на время Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Японии приостановят работы на АЭС в связи с ростом террористической угрозы.