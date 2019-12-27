Аварія на АЕС «Фукусіма»: опубліковане відео внутрішніх приміщень одного з реакторів

Аварія на АЕС «Фукусіма» сталася 11 березня 2011 року, фото: кадр з відео

https://racurs.ua/ua/n131404-avariya-na-aes-fukusima-opublikovane-video-vnutrishnih-prymischen-odnogo-z-reaktoriv.html

Ракурс

Комісія з ядерного регулювання Японії опублікувала відеокадри внутрішньої частини будівлі реактора № 3 на АЕС «Фукусіма», аварія на якій сталася 11 березня 2011 року через потужний землетрус та спричинене ним цунамі.

В цьому реакторі відбулося розплавлення палива і вибух водню, який зніс верхню частину будівлі, повідомляє телеканал NHK.

Вже завершено видалення уламків з верхнього поверху цієї будівлі — п’ятого. Зараз ліквідатори переносять ядерне паливо з басейну охолодження цієї будівлі в сховище на території АЕС.

Влада Японії в п’ятницю вирішила відкласти вивезення відпрацьованого палива з території пошкоджених реакторів № 1 та 2 АЕС «Фукусіма» на період до п’яти років.

Таким чином, японський уряд вже вчетверте переглянув графік вилучення відпрацьованих паливних стрижнів. Про це повідомляє видання Japan Times.

Раніше процес видалення відпрацьованого ядерного палива планувалося почати в 2023 фінансовому році (фінансовий рік у Японії триває з 1 квітня до 1 березня наступного календарного року).

Тепер приблизно дворічний процес вивезення ядерних стержнів на енергоблоці № 1 не розпочнеться принаймні до 2027 фінансового року, а можливо і до 2028 фінансового року.

Роботи на енергоблоці № 2 тепер повинні початися між фінансовим 2024 і 2026 роками.

Затримка необхідна для здійснення заходів безпеки, таких як будівництво корпусу навколо енергоблоку № 1 для запобігання поширенню радіоактивного пилу і дезактивація енергоблоку № 2.

Вилучення 4 тис. 741 відпрацьованого стержня з ядерним паливом в усіх шести реакторах АЕС «Фукусіма» планується завершити до 2031 фінансового року. Цей процес вже розпочався у енергоблоці № 3 і закінчився в енергоблоці № 4, який був в режимі оффлайн для регулярного обслуговування на момент катастрофи. Поки ще не встановлено графік для реакторів № 5 та № 6.

Також влада Японії вирішила частково скасувати розпорядження щодо евакуації населення з територій, які були забруднені в результаті аварії на АЕС «Фукусіма», повідомляє телеканал NHK.

4 березня планується частково скасувати розпорядження про евакуацію в місті Футаба. Це єдине місто, на всій території якого досі діє відповідне розпорядження.

Розпорядження про евакуацію буде скасовано лише в районах на північному сході міста, а також в районі залізничної станції Футаба.

Зазначається, що досі ніхто з колишніх мешканців не висловив бажання повернутися в північно-східну частину міста, яка сильно постраждала в результаті цунамі.

Нагадаємо, на час Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року в Японії призупинять роботи на АЕС у зв’язку зі зростанням терористичної загрози.