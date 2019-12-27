Олексій Донський, фото: «Громадське»

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Прокурор Олексій Донський, який у справі щодо розстрілів учасників Євромайдану з літа 2014 року, прокоментував журналістам сьогоднішню постанову генпрокурора Руслана Рябошапки про заміну групи чотирьох прокурорів.

За словами Донського, це рішення Рябошапки стало для повною несподіванкою для нього та його колег.

Взагалі то мене бувало раніше відстороняли від справ, в часи Кучми було, але так, щоб в судовому засіданні прямо щодо чотирьох прокурорів була надана судова постанова про зміну прокурорів, це в мене вперше в житті, — наголосив Донський.

Він зазначив, що для заміни групи прокурорів мають бути підстави, які чітко виписані в Кримінальному процесуальному кодексі України.

Це може бути, наприклад, хвороба прокурора, його звільнення, неможливість з інших причин виконання або неефективне здійснення ним підтримання державного обвинувачення, — розповів Донський.

Також він зазначив, що він з колегами сьогодні намагався з’ясувати, чи взагалі ця постанова виносилася.

Бо там є помилки суттєві, і щодо номерів кримінальних проваджень, і щодо кваліфікації, — наголосив прокурор.

Наразі я не отримав від керівництва ні спростування, ні підтвердження того, що така постанова виносилася. — зазначив Донський. — До теперішнього часу ми не розуміємо наш статус у цьому провадженні.

Суд за результатами розгляду отриманої від Рябошапки постанови дозволив брати участь у цьому засіданні двом групам прокурорів.

Донський наголосив, що позиція старої групи прокурорів щодо можливого обміну екс-беркутівців на полонених українців була категорично незмінною.

Питання обмінів — це питання політичне й прокуратура не може бути залучена до вирішення політичних питань. Для цього є органи, у яких є політична функція, наприклад Верховна Рада, — наголосив прокурор.

Він зазначив, що в Кримінальному процесуальному кодексі, яким у своїй роботі мають керуватися прокурори, серед підстав для заміни запобіжного заходу немає такого пункту як «обмін».

Нагадаємо, у цьому судовому засіданні оголошена перерва до 10.00 28 грудня.