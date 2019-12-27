Розстріл Майдану: у засіданні апеляційного суду щодо екс-беркутівців оголошена перерва

Під час Революції гідності, фото: ВО «Свобода»

https://racurs.ua/ua/n131402-rozstril-maydanu-u-zasidanni-apelyaciynogo-sudu-schodo-eks-berkutivciv-ogoloshena-pererva.html

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У засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає клопотання про зміну запобіжного заходу п’ятьом колишнім бійцям міліцейського спецпідрозділу «Беркут», звинувачуваним у причетності до розстрілів учасників Революції гідності у лютому 2014 року, оголошена перерва.

Суд продовжиться 28 грудня о 10.00.

У засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає клопотання про зміну запобіжного заходу п’ятьом колишнім бійцям міліцейського спецпідрозділу «Беркут», звинувачуваним у причетності до розстрілів учасників Революції гідності у лютому 2014 року, оголошена перерва.

Суд продовжиться 28 грудня о 10.00.

Під час сьогоднішнього засідання суду стало відомо про заміну прокурорів. Відповідний лист до суду надіслав генпрокурор Руслан Рябошапка.

В результаті суд дозволив брати участь у засіданні двом групам прокурорів.

На думку адвоката родин Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської, заміна прокурорів була зроблена виключно з метою сприяння обміну колишніх «беркутівців» на українських полонених, яких утримують бойовики в ОРДЛО.

Закревська зазначила, що за час своєї суддівської практики вперше з таким стикається.

Нагадаємо, вчора суд відпустив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у 2014 році. Їх мають обміняти на українців, котрих утримують бойовики.