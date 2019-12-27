Расстрел Майдана: в заседании апелляционного суда в отношении экс-беркутовцев объявлен перерыв

Во время Революции достоинства, фото: ВО «Свобода»

https://racurs.ua/n131402-rasstrel-maydana-v-zasedanii-apellyacionnogo-suda-v-otnoshenii-eks-berkutovcev-obyavlen-pereryv.html

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В заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения пяти бывшим бойцам милицейского спецподразделения «Беркут», обвиняемым в причастности к расстрелам участников Революции достоинства в феврале 2014 года, объявлен перерыв.

Суд продолжится 28 декабря в 10.00.

В заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения пяти бывшим бойцам милицейского спецподразделения «Беркут», обвиняемым в причастности к расстрелам участников Революции достоинства в феврале 2014 года, объявлен перерыв.

Суд продолжится 28 декабря в 10.00.

Во время сегодняшнего заседания суда стало известно о замене прокуроров. Соответствующее письмо в суд направил генпрокурор Руслан Рябошапка.

В результате суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров.

По мнению адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской, замена прокуроров была сделана исключительно с целью содействия обмену бывших «беркутовцев» на украинских пленных, которых удерживают боевики в ОРДЛО.

Закревская отметила, что за время своей судейской практики впервые с таким сталкивается.

Напомним, вчера суд отпустил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского УВД в 2014 году. Их должны обменять на украинцев, которых удерживают боевики.