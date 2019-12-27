Алексей Донской, фото: «Громадське»

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Прокурор Алексей Донской, который в деле о расстреле участников Евромайдана с лета 2014 года, прокомментировал журналистам сегодняшнее постановление генпрокурора Руслана Рябошапки о замене группы четырех прокуроров.

По словам Донского, это решение Рябошапки стало для полной неожиданностью для него и его коллег.

Вообще-то меня бывало ранее отстраняли от дел, во времена Кучмы было, но так, чтобы в судебном заседании прямо по четырем прокурорам было предоставлено судебное постановление об изменении прокуроров, это у меня впервые в жизни, — подчеркнул Донской.

Он отметил, что для замены группы прокуроров должны быть основания, которые четко выписаны в Уголовном процессуальном кодексе Украины.

Это может быть, например, болезнь прокурора, его увольнение, невозможность по другим причинам выполнения или неэффективное осуществление им поддержания государственного обвинения, — рассказал Донской.

Также он отметил, что он с коллегами сегодня пытался выяснить, выносилось ли вообще это постановление.

Там есть ошибки существенные, и по номерах уголовных производств, и по квалификации, — подчеркнул прокурор.

Сейчас я не получил от руководства ни опровержения, ни подтверждения того, что такое постановление выносилось. — отметил Донской. — К настоящему времени мы не понимаем наш статус в этом производстве.

Суд по результатам рассмотрения полученного от Рябошапки постановления позволил участвовать в этом заседании двум группам прокуроров.

Донской отметил, что позиция старой группы прокуроров о возможном обмена экс-беркутовцев на пленных украинцев была категорически неизменной.

Вопрос обменов — это вопрос политический и прокуратура не может быть привлечена к решению политических вопросов. Для этого есть органы, у которых политическая функция, например Верховная Рада, — подчеркнул прокурор.

Он отметил, что в Уголовном процессуальном кодексе, которым в своей работе должны руководствоваться прокуроры, среди оснований для замены меры пресечения нет такого пункта как «обмен».

Напомним, в этом судебном заседании объявлен перерыв до 10.00 28 декабря.