Обмін полоненими має відбутися до кінця року, фото: PxHere

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Суд замінив запобіжний захід із тримання під арештом на особисте зобов’язання обвинувачуваному в подвійному вбивстві харків’янину Максиму Мисяку.

Судячи з судових документів, його готують для обміну полоненими з Росією. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, котрий також опублікував відповідні документи.

Рисенко зазначив, що 24 грудня прокуратура звернулася до суду щодо заміни Мисяку запобіжного заходу на особисте зобов’язання. Вже 26 грудня Дзержинський районний суд Харкова змінив йому запобіжний захід.

У тексті відповідного подання прокуратури вказано, що запобіжний захід Мисяку змінюють в межах реалізації до мирного плану президента України Володимира Зеленського і що його тримання під вартою «може негативно вплинути на процес звільнення заручників».

Тобто Росія вимагала і включила кіллера в список на обмін! — наголошує Рисенко.

Коли Росія вимагає видати їм терористів і беркутів, це нагле втручання в правосуддя, але я хоча б розумію їх нелюдську, але логіку. Але ці вимоги запоребрику взагалі за межами будь-чого, — зазначив Рисенко.

Нагадаємо, сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі щодо підозрюваних в убивствах учасників Євромайдану екс-беркутівців. Апеляційний суд сьогодні почав розглядати подання щодо зміни колишнім беркутівцям запобіжного заходу. Адвокат потерпілих у цій справі вважає, що обвинувачених готують до обміну.