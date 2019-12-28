В Украине запустили портал e-transport.gov.ua

https://racurs.ua/n131417-edinyy-transportnyy-portal-zapustili-v-ukraine-video.html

Ракурс

В Украине запустили единый транспортный портал электронных услуг.

Он расположен по адресу e-transport.gov.ua. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Уже сейчас на нем можно осуществлять:

обмен данными с таможней;

бронирование разрешений на международные перевозки;

получать разрешения на негабаритные перевозки;

расширять, сужать, аннулировать или переоформлять лицензии.

Также пользователи портала могут воспользоваться e-протоколами, которые позволяют Укртрансбезопасности оперативно передавать информацию в отношении нарушителей с целью дальнейшей обработки инцидентов, и е-ТТН (электронной товарно-транспортной накладной), удостоверяющей право на осуществление грузовых перевозок.

Кроме того, на сайте доступны трансляции с камер видеонаблюдения, установленных на пунктах выдачи разрешений в городах Ковеле, Голобах, Львове, Виннице, Хмельницком, Борисполе и Коростене.

Гончарук отметил, что в дальнейшем электронные сервисы для автотранспорта будут расширены, а также появятся сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов.

Кроме того, будут добавлены трансляции видеонаблюдения еще из семи пунктов выдачи разрешений и других важных объектов.

Напомним, в середине декабря в Украине в тестовом режиме заработал электронный кабинет застройщика, призванный стать первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией в сфере строительства.