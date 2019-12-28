В Україні запустили портал e-transport.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n131417-iedynyy-transportnyy-portal-zapustyly-v-ukrayini-video.html

Ракурс

В Україні запустили єдиний транспортний портал електронних послуг.

Він розташований за адресою e-transport.gov.ua. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Вже зараз на ньому можна здійснювати:

обмін даними з митницею;

бронювання дозволів на міжнародні перевезення;

отримувати дозволи на негабаритні перевезення;

розширювати, звужувати, анульовувати чи переоформляти ліцензії.

Також користувачі порталу можуть скористатися e-протоколами, які дозволяють Укртрансбезпеці оперативно передавати інформацію щодо порушників з метою подальшого опрацювання інцидентів, та е-ТТН (електронною товарно-транспортною накладною), котра засвідчує права на здійснення вантажних перевезень.

Крім того, на сайті доступні трансляції з камер відеоспостереження, які встановлені на пунктах видачі дозволів у містах Ковелі, Голобах, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Борисполі та Коростені.

Гончарук зазначив, що в подальшому електронні сервіси для автотранспорту будуть розширені, а також з’являться сервіси для моряків і можливість реєстрації повітряних суден.

Крім того, будуть додані трансляції відеоспостереження ще з семи пунктів видачі дозволів та інших важливих об'єктів.

Нагадаємо, в середині грудня в Україні в тестовому режимі запрацював електронний кабінет забудовника, покликаний стати першим серйозним кроком у боротьбі з корупцією у сфері будівництва.