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В Україні запустили портал e-transport.gov.ua

Єдиний транспортний портал запустили в Україні (ВІДЕО)

28 гру 2019, 14:25
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В Україні запустили єдиний транспортний портал електронних послуг.

Він розташований за адресою e-transport.gov.ua. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Вже зараз на ньому можна здійснювати:

  • обмін даними з митницею;
  • бронювання дозволів на міжнародні перевезення;
  • отримувати дозволи на негабаритні перевезення;
  • розширювати, звужувати, анульовувати чи переоформляти ліцензії.

Також користувачі порталу можуть скористатися e-протоколами, які дозволяють Укртрансбезпеці оперативно передавати інформацію щодо порушників з метою подальшого опрацювання інцидентів, та е-ТТН (електронною товарно-транспортною накладною), котра засвідчує права на здійснення вантажних перевезень.

Крім того, на сайті доступні трансляції з камер відеоспостереження, які встановлені на пунктах видачі дозволів у містах Ковелі, Голобах, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Борисполі та Коростені.

Гончарук зазначив, що в подальшому електронні сервіси для автотранспорту будуть розширені, а також з’являться сервіси для моряків і можливість реєстрації повітряних суден.

Крім того, будуть додані трансляції відеоспостереження ще з семи пунктів видачі дозволів та інших важливих об'єктів.

Нагадаємо, в середині грудня в Україні в тестовому режимі запрацював електронний кабінет забудовника, покликаний стати першим серйозним кроком у боротьбі з корупцією у сфері будівництва.

Джерело: Ракурс


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