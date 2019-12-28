Закинутий завод почав виробляти немарковану горілку

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У російському місті Верхньоуральску три пенсіонерки таємно налагодили роботу законсервованого лікеро-горілчаного заводу.

Там вони за допомогою найнятих місцевих жителів організували випуск немаркованої горілки, повідомляє видання Ura.ru з посиланням на прокуратуру Челябінської області РФ.

У прокуратурі зазначають, що найманим працівникам не було відомо, що підприємство працює не законно.

Цей завод працював з 2001 по 2016 роки, після чого був законосервований, а його обладнання з приготування алкогольної продукції, розливу, пакування та етикетування залишалося в справному стані. Організоване на ньому пенсіонерками підпільне виробництво діяло з листопада 2017 року по березень 2018 року.

За цей час було виготовлено понад 40 тис. пляшок горілки, вартість яких становить понад 7,1 млн рублів (понад 2,7 млн грн). Крім того, за інформацією слідства, зловмисниці планували виготовити ще понад 90 тис. пляшок алкогольної продукції, однак їхні наміри були зірвані діями правоохоронців, які зупинили підпільне виробництво в березні 2018 року.

Наразі відкрита за цими фактами кримінальна справа спрямована до суду.

Нагадаємо, торік у Чернівцях правоохоронці викрили підпільний завод із розфасування червоної та чорної ікри, яку згодом продавали під виглядом відомих торгових марок.