Заброшенный завод начал производить немаркированную водку, фото:

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В российском городе Верхньоуральске три пенсионерки тайно наладили работу законсервированного ликеро-водочного завода.

Там они с помощью нанятых местных жителей организовали выпуск немаркированной водки, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области РФ.

В прокуратуре отмечают, что наемным работникам не было известно, что предприятие работает незаконно.

Этот завод работал с 2001 по 2016 годы, после чего был законосервован, а его оборудование по приготовлению алкогольной продукции, розливу, упаковке и этикетированию оставалось в исправном состоянии. Организованное на нем пенсионерками подпольное производство действовало с ноября 2017 года по март 2018 года.

За это время были изготовлены более чем 40 тыс. бутылок водки, стоимость которых составляет более 7,1 млн рублей (более 2,7 млн грн). Кроме того, по информации следствия, злоумышленницы планировали изготовить еще более 90 тыс. бутылок алкогольной продукции, однако их намерения были сорваны действиями правоохранителей, которые остановили подпольное производство в марте 2018 года.

В настоящее время открытое по этим фактам уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в прошлом году в Черновцах правоохранители разоблачили подпольный завод по расфасовке красной и черной икры, которую впоследствии продавали под видом известных торговых марок.