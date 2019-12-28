Зеленський назвав дату обміну полоненими

Владимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131418-zelenskyy-nazvav-datu-obminu-polonenymy.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра, 29 грудня, відбудеться запланований на кінець цього року обмін полоненими.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів у селі Довге-Калуське, де він перебував в межах робочої поїздки на Івано-Франківщину, повідомляє агентство «Укрінформ».

Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо на це, — заявив Зеленський.

Водночас він зауважив, що повна верифікація списків майбутнього обміну полоненими ще не завершена.

На думку Зеленського, це питання є «найскладнішим завданням цього року».

Раніше 29 грудня як дату обміну утримуваними особами між Україною та проросійськими бойовиками на тимчасово окупованих територіях Донбасу називали російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Представники донецьких бойовиків у Тристоронній контактній групі у Мінську нещодавно заявляли, що запланований обмін між Україною та терористичними організаціями ЛНР і ДНР може відбутися за формулою «87 на 55».

Нагадаємо, суд в межах підготовки до обміну полоненими відпустив під особисте зобов’язання харків’янина, якого обвинувачують у здійсненні подвійного вбивства.