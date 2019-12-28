Зеленський назвав дату обміну полоненими

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Владимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський назвав дату обміну полоненимиhttps://racurs.ua/ua/n131418-zelenskyy-nazvav-datu-obminu-polonenymy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра, 29 грудня, відбудеться запланований на кінець цього року обмін полоненими.
Про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів у селі Довге-Калуське, де він перебував в межах робочої поїздки на Івано-Франківщину, повідомляє агентство «Укрінформ».
Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо на це, — заявив Зеленський.
Водночас він зауважив, що повна верифікація списків майбутнього обміну полоненими ще не завершена.
На думку Зеленського, це питання є «найскладнішим завданням цього року».
Раніше 29 грудня як дату обміну утримуваними особами між Україною та проросійськими бойовиками на тимчасово окупованих територіях Донбасу називали російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.
Представники донецьких бойовиків у Тристоронній контактній групі у Мінську нещодавно заявляли, що запланований обмін між Україною та терористичними організаціями ЛНР і ДНР може відбутися за формулою «87 на 55».
Нагадаємо, суд в межах підготовки до обміну полоненими відпустив під особисте зобов’язання харків’янина, якого обвинувачують у здійсненні подвійного вбивства.
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