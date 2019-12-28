Археологи нашли дворец майя, которому более тысячи лет, фото: Национальный институт антропологии и истории Мексики

https://racurs.ua/n131430-arheologi-nashli-dvorec-mayya-kotoromu-bolee-tysyachi-let-foto.html

Ракурс

Дворец майя найден археологами в Мексике.

Древнему зданию более тысячи лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории Мексики.

Как отмечают специалисты, высота здания составляет 6 м, ширина — 15 м, а длина — 55 м. Люди могли жить в этом помещении с 600 года до нашей эры по 1500 год нашей эры.

Специалисты во время раскопок также обнаружили алтарь, остатки двух жилых домов и сооружение, которое очень похоже на печь. В вузе считают, что эти исторические вещи необходимо открыть для посетителей. Раскопки были организованы на месте древнего города Кулумба на полуострове Юкатан.

По мнению историков, дворец использовали с VII по IX века нашей эры, а затем с середины IX века с XI века. Руины планируют детально исследовать и провести экспертизу. После этого объявят подробную информацию об открытии.

Ранее у берегов Мексики было найдено два якоря с кораблей испанского конкистадора Эрнана Кортеса. Артефакты обнаружены магнитометрами.