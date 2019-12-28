Бразильский наемник Лусварги есть в списках на обмен пленными - СМИ, фото: скрин

https://racurs.ua/n131431-brazilskiy-naemnik-lusvargi-est-v-spiskah-na-obmen-plennymi-smi.html

Ракурс

Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне террористов ДНР, попал в списки на обмен пленными.

Бразильский наемник ночью может быть вывезен на обмен. Об этом сообщает «Общественное радио».

Представители власти эту информацию не комментировали. Официальных подтверждений не было.

Адвокаты сообщали журналистам, что он был в списках на обмен. Украинская власть отказалась его обменять.

В 2017 году Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги до 13 лет лишения свободы. Его обвинили в поддержке боевиков. Он командовал реактивной системой «Град», штурмовал Дебальцево и Донецкий аэропорт. В 2018 году бразилец жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП) в Киеве, но его схватили представители организации С14 и привели в СБУ.

Ранее в штабе Операции объединенных сил заявили, что журналисты не попадут на обмен пленными. Обмен состоится 29 декабря на КПВВ «Майорск».