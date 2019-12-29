Из плена освободят 80 украинцев - Денисова, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/n131438-iz-plena-osvobodyat-80-ukraincev-denisova.html

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Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО происходит на контрольно-пропускном пункте «Майорское».

Из плена могут вернуться 80 украинцев. Об этом в Telegram-канале сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Количество лиц, которых отпустят, может измениться.

Сегодня освободят 80 наших ребят, — заявила омбудсмен.

По словам Денисовой, на КПВВ с временно оккупированной территории прибыло несколько автобусов. В каждом из них примерно находилось по 25 украинцев.

Украинская власть достигла с боевиками ОРДЛО договоренности 23 декабря. Стороны обсуждали вопрос обмена в формате «всех установленных на всех установленных».

Ранее сообщалось, что около 20 боевиков самопровозглашенной «Донецкой народной республики» отказались от обмена. Они не захотели возвращаться в Донецк, решили остаться в Украине.