З полону звільнять 80 українців – Денісова, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n131438-z-polonu-zvilnyat-80-ukrayinciv-denisova.html

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Обмін полоненими між Україною і ОРДЛО відбувається на контрольно-пропускному пункті «Майорське».

З полону можуть повернутись 80 українців. Про це в Telegram-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Кількість осіб, яких відпустять з полону, може змінитись.

Сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців, — заявила омбудсмен.

За словами Денісової, на КПВВ з тимчасово окупованої території прибуло декілька автобусів. В кожному з них приблизно перебувало по 25 українців.

Українська влада досягла з бойовиками ОРДЛО домовленості 23 грудня. Сторони обговорювали питання обміну у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених».

Раніше повідомлялось, що близько 20 бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки» відмовилися від обміну. Вони не захотіли повертатись в Донецьк, вирішили залишитись в Україні.