Обмін полоненими: 20 бойовиків відмовились повертатись в ДНР, фото: realdoc

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Близько 20 бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки» відмовилися від обміну.

Вони вирішили залишитись на підконтрольній Києву території. Про це заявила «омбудсмен» ДНР Дар’я Морозова.

За її словами, утримувані Україною не захотіли повертись до Донецька. Обмін полоненими між Києвом та представниками ОРДЛО відбувається на контрольно-пропускному пункті «Майорське».

За даними телеканалу «112 Україна», українців після завершення обміну доставлять на автобусах в Краматорськ. Звідти їх літаком повинні відправити до Києва.

Представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» вже передали українців, які у них незаконно утримувались. За попередніми даними, обмін відбувся за формулою 87 на 55. Відпустити заручників мають і бойовики «Луганської народної республіки». Вони вже привезли українців до контрольно-пропускного пункту «Майорське». Журналістам заборонили доступ на територію КПВВ, де відбувається процедура обміну.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 29 грудня відбудеться обмін полоненими з терористичними угрупованнями ЛНР і ДНР. Він погодився обговорити можливість проведення відповідної процедури.