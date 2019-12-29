Обмін полоненими: КПВВ «Майорське» закрили, журналістів не пускають, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n131436-obmin-polonenymy-kpvv-mayorske-zakryto-jurnalistiv-ne-puskaut-foto.html

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Обмін полоненими між Україною і терористичним угрупуванням ДНР відбувся на контрольно-пропускному пункті «Майорське».

КПВВ закрили, а журналістів не пускають. Фото з місця події опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

Пересуватись на території транспортними засобами не дозволено. Жодному ЗМІ не вдалося отримати акредитацію. За попередніми даними, між Києвом та ДНР відбувся обмін за формулою 87 на 55.

Україна погодила з ОРДЛО точний список обміну за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених». Бойовики самопроголошеної «Луганської народної республіки» також привезли українських полонених на КПВВ. Ольга Кобцева, представник ЛНР в робочій підгрупі з гуманітарних питань контактної групи, раніше розповіла, що деякі полонені можуть відмовитись переходити лінію зіткнення.

Раніше в штабі Операції об'єднаних сил заявили, що журналісти не потраплять на обмін полоненими. Представники влади цю інформацію не коментували.