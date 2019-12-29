Звільнення беркутівців: реакція мережі на судове рішення, фото — Фейсбук Т.Безрук

https://racurs.ua/ua/n131435-den-koly-ryaboshapka-stav-lucenkom-reakciya-mereji-na-zvilnennya-eks-berkutivciv.html

Ракурс

Апеляційний суд Києва увечері 28 грудня відпустив з-під варти трьох екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві і пораненні людей на Інститутській у лютому 2014 року. Іншим двом співробітникам загону «Беркут» суд скасував домашній арешт. Запобіжний захід змінено з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

При цьому під час засідань Генпрокуратура змінила склад прокурорів, які представляли обвинувачення, оскільки «старі» не погоджувалися відпускати підозрюваних у масових розстрілах на Майдані. Мережа вибухнула реакцією на ці рішення, які були здійснені за прямою вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки.

У Генпрокуратурі відразу заявили, що «після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду». Якщо ж екс-беркутівці ховатимуться від суду, їх оголосять у міждержавний розшук і ухвалять рішення про здійснення заочного кримінального провадження.

Журналістка Тетяна Безрук, яка висвітлювала тему справ Майдана з 2015 року, так коротко описала позицію Генпрокуратури під час дводенного суду: «День, коли Руслан Рябошапка став Юрієм Луценком».

Її колега Ольга Худецька вважає, що силовики свідомо відкладали резонансні звільнення на останні дні робочі року. Видання «Інсайдер» отримало документ, у якому йдеться про алгоритм дій щодо запобіжних заходів. До 23 грудня Київ не вчиняв жодних дій, але розпочав їх з 24 грудня. Це були останні робочі дні і влада розраховувала на блискавичність дій та передноворічну суєту громадян.

Віктор Трегубов вважає, що після рішення Апеляційного суду «ворог вважає, що ці екс-беркутівці — його військові, а стрільба по неозброєних та підрив масової акції — це військові дії».

Журналіст Данило Мокрик емоційно охарактеризував пояснення заступника генпрокурора Віктора Чумака, який в одному з коментарів написав про необхідність ухвалення непопулярних рішень під час нового обміну з РФ.

Чи може залишатися заступником генпрокурора, який веде справи Майдану, людина, яка зважила за можливе наплювати на десятки родичів загиблих на Майдані? Яка заради цього виправдовує навіть численні порушення закону? — написав Мокрик.

Ветеран АТО Роман Кулик звернув увагу на той нюанс, що якщо у Харкові терористи Дворніков, Тетюцький та Башликов бодай були визнані судом винними, а згодом їм змінили запобіжний захід, то п’ять екс-беркутівців, яким «вирок маячив на горизонті», не те що не відсидять, а навіть не будуть визнані винуватими вироком суду і їх уже не можна буде притягнути до відповідальності.

Весь сенс втрачається. Тому таке обурення, що їх готують до обміну саме зараз, — прокоментував події Кулик.

Журналіст Роман Шрайк не добирав слова, коментуючи схвалене владою звільнення.

Путін забирає «своїх». Не дивує, що беркута «свої» для Путіна. Не дивує, що Зеленському плювати на вбивства активістів. його більше хвилюють вбивства беркутів. Зеленський не був на Майдані, не підтримував його (той, хто підтримував, про ебонітові палички не жартує).

Шрайк припускає, що після такої позиції влади щодо ймовірних убивць майданівців можлива активна фаза переслідування тих, хто підозрюється у вбивствах правоохоронців у 2014 році.

Судячи з останніх подій, нітрохи не здивуюся, якщо когось таки посадять. І в підсумку беркутівці будуть на свободі (якщо так можна назвати перебування в РФ), а майданівці сидітимуть, — написав Шрайк.

Журналіст та блогер Зоя Казанжи називає все, що відбувається зараз в країні «триндецем» і також припускає, що після того, як відпустять вбивць майданівців до Росії, які для Путіна «свої», на лаві підсудних будуть і самі майданівці.