Освобождение беркутовцев: реакция сети на судебное решение, фото — Фейсбук Т.Безрук

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Апелляционный суд Киева вечером 28 декабря отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве и ранении людей на Институтской в ​​феврале 2014 года. Другим двум сотрудникам отряда «Беркут» суд отменил домашний арест. Мера пресечения изменена им на личное обязательство.

При этом во время заседаний Генпрокуратура изменила состав прокуроров, представлявших обвинения, поскольку «старые» не соглашались отпускать подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. Сеть взорвалась реакцией на эти решения, которые были осуществлены по прямому указанию генпрокурора Руслана Рябошапки.

В Генпрокуратуре сразу заявили, что «после изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда». Если же экс-беркутовцы будут прятаться от суда, их объявят в международный розыск и примут решение о проведении заочного уголовного производства.

Журналистка Татьяна Безрук, которая освещала тему дел Майдана с 2015 года, так коротко описала позицию Генпрокуратуры во время двухдневного суда: «День, когда Руслан Рябошапка стал Юрием Луценко».

Ее коллега Ольга Худецкая считает, что силовики сознательно откладывали резонансные увольнения на последние рабочие дни года. Издание «Инсайдер» получило документ, в котором говорится об алгоритме действий. До 23 декабря Киев не совершал никаких действий, но начал их с 24 декабря. Это были последние рабочие дни и власть рассчитывала на молниеносность действий и предновогоднюю суету граждан.

Виктор Трегубов считает, что после решения Апелляционного суда «враг считает, что эти экс-беркутовцы — его военные, а стрельба по невооруженным и подрыв массовой акции — это военные действия».

Журналист Даниил Мокрик эмоционально охарактеризовал объяснения заместителя генпрокурора Виктора Чумака, который в одном из комментариев написал о необходимости принятия непопулярных решений при новом обмене с РФ.

Может ли оставаться заместителем генпрокурора, который ведет дела Майдана, человек, который счел возможным наплевать на десятки родственников погибших на Майдане? Который ради этого оправдывает даже многочисленные нарушения закона? — написал Мокрик.

Ветеран АТО Роман Кулик обратил внимание на тот нюанс, что если в Харькове террористы Дворников, Тетюцкий и Башлыков хотя бы были признаны судом виновными, а затем им изменили меру пресечения, то пять экс-беркутовцев, которым «приговор маячил на горизонте», не только не отсидят, а также не будут признаны виновными в приговоре суда и их уже нельзя будет привлечь к ответственности.

Весь смысл теряется. Поэтому такое возмущение, что их готовят к обмену именно сейчас, — прокомментировал события Кулик.

Журналист Роман Шрайк не подбирал слова, комментируя принятое властями решение об освобождении.

Путин забирает «своих». Не удивляет, что беркута «свои» для Путина. Не удивляет, что Зеленскому плевать на убийства активистов. Его больше волнуют убийства беркутов. Зеленский не был на Майдане, не поддерживал его (тот, кто поддерживал, об эбонитовых палочках не шутит).

Шрайк предполагает, что после такой позиции власти относительно вероятных убийц майдановцев возможна активная фаза преследования тех, кто подозревается в убийствах правоохранителей в 2014 году.

Судя по последним событиям, ничуть не удивлюсь, если кого-то таки посадят. И в итоге беркутовцы будут на свободе (если так можно назвать пребывание в РФ), а майдановцы сидеть, — написал Шрайк.

Журналист и блогер Зоя Казанжи называет все происходящее сейчас в стране «трындецом» и также предполагает, что после того, как отпустят убийц майдановцев в Россию, которые для Путина «свои», на скамье подсудимых могут очутиться и сами майдановцы.