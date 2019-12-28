Обмен пленными: виновных в теракте в возле Дворца спорта в Харькове приговорили к пожизненному заключению и освободили из-под стражи

Исполнителей теракта в Харькове отпустили под личное обязательство, фото: «Цензор.нет»

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Трех обвиняемых в совершенном в 2015 году в Харькове возле Дворца спорта теракте — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова, приговорили к пожизненному заключению и сразу же заменили им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Соответствующее решение сегодня принял Фрунзенский райсуд Харькова, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на адвоката Дмитрия Тихоненкова.

Этот приговор в течение 30 дней может быть обжалован в апелляционном суде.

Отмечается, что с утра во дворе суда дежурят активисты, они не согласны с таким решением суда и намерены продолжить акцию протеста.

Взрыв в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни. Тогда погибли четыре человека, в том числе 15-летний Даниил Дидык. Еще девять людей были ранены.

Террористы взорвали противопехотную радиоуправляемую осколочную мину МОН-100. Жертв могло быть значительно больше, однако значительная часть удара пришлась на грузовой автомобиль «Газель», который внезапно закрыл собой участников митинга.

Следствие считает, что исполнителей теракта завербовали российские спецслужбы, подготовку к теракту они проходили на территории РФ в Белгороде.

Напомним, о том, что Дворникова, Тетюцького и Башлыкова включили в списки будущего обмена пленными с Россией стало известно в конце сентября.