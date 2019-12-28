Высокий индекс массы тела улучшает шансы больных раком на выживание — ученыеhttps://racurs.ua/n131414-vysokiy-indeks-massy-tela-uluchshaet-shansy-bolnyh-rakom-na-vyjivanie-uchenye.htmlРакурс
Индекс массы тела выше среднего (ИМТ, показатель соотношения веса к росту) может в некоторых случаях улучшить шансы на выживание людей, страдающих определенными видами рака.
К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса (Австралия) в результате клинических исследований атезолизумаба, общепринятого иммунотерапевтического метода лечения ряда видов рака легких, сообщает издание EurekAlert.
Ученые обнаружили улучшенную реакцию на препарат людей с высоким индексом массы тела.
Этот результат контрастирует с регулярными предупреждениями медиков о рисках для здоровья пациентов, которые несут избыточный вес и ожирение.
Это интересный результат, который повышает потенциал для дальнейших исследований с другими видами рака и другими противораковыми препаратами, — отмечают исследователи.
Из 1 тыс. 434 участников исследования 49% имели нормальный вес, 34% — избыточный вес и 7% —ожирение.
Исследователи обнаружили, что у пациентов с высоким индексом массы тела в четырех клинических испытаниях произошло значительное снижение смертности при применении атезолизумаба.
Нам необходимо провести дальнейшие исследования, которые могли бы помочь понять механизмы парадоксальной реакции на эту форму лечения рака, — отмечают ученые.
Также ученые планируют провести дополнительные исследования относительно потенциально защитной роли высокого ИМТ в других методах лечения рака.
Напомним, недавно канадские ученые установили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков нельзя оценить по индексу массы тела.