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Ракурс
Австралийские ученые сделали неожиданное открытие

Высокий индекс массы тела улучшает шансы больных раком на выживание — ученые

28 дек 2019, 12:15
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Индекс массы тела выше среднего (ИМТ, ​​показатель соотношения веса к росту) может в некоторых случаях улучшить шансы на выживание людей, страдающих определенными видами рака.

К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса (Австралия) в результате клинических исследований атезолизумаба, общепринятого иммунотерапевтического метода лечения ряда видов рака легких, сообщает издание EurekAlert.

Ученые обнаружили улучшенную реакцию на препарат людей с высоким индексом массы тела.

Этот результат контрастирует с регулярными предупреждениями медиков о рисках для здоровья пациентов, которые несут избыточный вес и ожирение.

Это интересный результат, который повышает потенциал для дальнейших исследований с другими видами рака и другими противораковыми препаратами, — отмечают исследователи.

Из 1 тыс. 434 участников исследования 49% имели нормальный вес, 34% — избыточный вес и 7% —ожирение.

Исследователи обнаружили, что у пациентов с высоким индексом массы тела в четырех клинических испытаниях произошло значительное снижение смертности при применении атезолизумаба.

Нам необходимо провести дальнейшие исследования, которые могли бы помочь понять механизмы парадоксальной реакции на эту форму лечения рака, — отмечают ученые.

Также ученые планируют провести дополнительные исследования относительно потенциально защитной роли высокого ИМТ в других методах лечения рака.

Напомним, недавно канадские ученые установили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков нельзя оценить по индексу массы тела.


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