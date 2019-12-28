Австралійські вчені зробили несподіване відкриття

https://racurs.ua/ua/n131414-vysokyy-indeks-masy-tila-pokraschuie-shansy-hvoryh-na-rak-na-vyjyvannya-ucheni.html

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Індекс маси тіла вище середнього (ІМТ, показник співвідношення ваги до зросту) може в деяких випадках поліпшити шанси на виживання людей, які хворіють на певні види раку.

Такого висновку дійшли учені з Університету Фліндерса (Австралія) в результаті аналізу клінічних випробувань атезолізумабу, загальноприйнятого імунотерапевтичного методу лікування низки видів раку легенів, повідомляє видання EurekAlert.

Учені виявили поліпшену реакцію на препарат людей із високим індексом маси тіла.

Цей результат контрастує з регулярними попередженнями медиків щодо ризиків для здоров’я пацієнтів, які несуть надмірна вага й ожиріння.

Це цікавий результат, який підвищує потенціал для подальших досліджень з іншими видами раку й іншими протираковими препаратами, — зазначають дослідники.

З 1 тис. 434 учасників дослідження 49% мали нормальну вагу, 34% - надмірну вагу і 7% - ожиріння.

Дослідники виявили, що у пацієнтів з високим індексом маси тіла в чотирьох клінічних випробуваннях відбулося значне зниження смертності при застосуванні атезолізумабу.

Нам необхідно провести подальші дослідження, які могли б допомогти зрозуміти механізми парадоксальної реакції на цю форму лікування раку, — наголошують учені.

Також учені планують провести додаткові дослідження щодо потенційно захисної ролі високого ІМТ в інших методах лікування раку.

Нагадаємо, нещодавно канадські вчені встановили, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань у діабетиків не можна оцінити за індексом маси тіла.