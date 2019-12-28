Розстріл Майдану: «стара» група прокурорів залишила апеляційний суд

Під час судового засідання, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n131413-rozstril-maydanu-stara-grupa-prokuroriv-zalyshyla-apelyaciynyy-sud.html

Ракурс

Під час засідання Київського апеляційного суду, який розглядає апеляцію на обрані запобіжні заходи колишнім членам міліцейського спецпідрозділу «Беркут», котрих обвинувачують у причетності до вбивств учасників Євромайдану, «стара» група прокурорів у цій справі оголосила про складання повноважень.

Про це суду повідомив прокурор Яніс Сімонов, посилаючись на відповідну постанову, датовану сьогоднішнім числом.

Відповідно, враховуючи цю постанову, ми втрачаємо повноваження прокурорів у цьому кримінальному провадженні, — наголосив Сімонов.

Про цю постанову ми не були обізнані і вчора відповідним чином інформації про заміну групи прокурорів у нас не було, — зазначив Сімонов.

Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка спрямував до суду постанову про заміну Сімонова та ще трьох прокурорів — Олексія Донського, Ігора Земскова та Дениса Іванова, які розслідували злочини часів Революції гідності. Однак суд дозволив перебувати на засіданні відразу двом групам прокурорів.

Донський після судового засідання повідомив журналістам, що в постанові Рябошапки містилися неточності, тому був незрозумілий статус «старої» групи прокурорів у цій справі.