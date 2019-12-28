Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время судебного заседания, фото: «Громадське»

Расстрел Майдана: «старая» группа прокуроров покинула апелляционный суд

28 дек 2019, 11:42
999

Во время заседания Киевского апелляционного суда, который рассматривает апелляцию на избранные меры пресечения бывшим членам милицейского спецподразделения «Беркут», обвиняемых в причастности к убийствам участников Евромайдана, «старая» группа прокуроров в этом деле объявила о сложении полномочий.

Об этом суда сообщил прокурор Янис Симонов, ссылаясь на соответствующее постановление, датированное сегодняшним числом.

Соответственно, учитывая это постановление, мы теряем полномочия прокуроров в этом уголовном производстве, — подчеркнул Симонов.

Об этом постановление мы не были ознакомлены и вчера соответствующим образом информации о замене группы прокуроров у нас не было, — отметил Симонов.

Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление о замене Симонова и еще трех прокуроров — Алексея Донского, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые расследовали преступления времен Революции достоинства. Однако суд разрешил находиться на заседании сразу двум группам прокуроров.

Донской после судебного заседания сообщил журналистам, что в постановлении Рябошапки содержались неточности, поэтому был непонятен статус «старой» группы прокуроров по этому делу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше