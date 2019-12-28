Расстрел Майдана: «старая» группа прокуроров покинула апелляционный суд

Во время судебного заседания, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n131413-rasstrel-maydana-staraya-gruppa-prokurorov-pokinula-apellyacionnyy-sud.html

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Во время заседания Киевского апелляционного суда, который рассматривает апелляцию на избранные меры пресечения бывшим членам милицейского спецподразделения «Беркут», обвиняемых в причастности к убийствам участников Евромайдана, «старая» группа прокуроров в этом деле объявила о сложении полномочий.

Об этом суда сообщил прокурор Янис Симонов, ссылаясь на соответствующее постановление, датированное сегодняшним числом.

Соответственно, учитывая это постановление, мы теряем полномочия прокуроров в этом уголовном производстве, — подчеркнул Симонов.

Об этом постановление мы не были ознакомлены и вчера соответствующим образом информации о замене группы прокуроров у нас не было, — отметил Симонов.

Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление о замене Симонова и еще трех прокуроров — Алексея Донского, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые расследовали преступления времен Революции достоинства. Однако суд разрешил находиться на заседании сразу двум группам прокуроров.

Донской после судебного заседания сообщил журналистам, что в постановлении Рябошапки содержались неточности, поэтому был непонятен статус «старой» группы прокуроров по этому делу.