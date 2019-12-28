Під час Революції гідності, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n131410-rozstril-maydanu-sud-prodovjuie-rozglyad-apelyaciyi-eks-berkutivciv-translyaciya.html

Ракурс

Апеляційний суд Києва сьогодні о 10.00 продовжив розгляд скарги на запобіжний захід для колишніх співробітників міліцейського спецпідрозділу «Беркут», яких обвинувачують у причетності до розстрілу учасників Євромайдану у 2014 році.

Відповідне судове засідання розпочалося вчора, проте згодом у ньому була оголошена перерва.

Під час вчорашнього засідання до суду надійшов лист від генпрокурора Руслана Рябошапки про заміну групи з чотирьох прокурорів у цій справі. В результаті суд дозволив брати участь у судовому засіданні відразу двом прокурорським групам.

На думку захисту потерпілих, це свідчить, що колишніх «беркутівців» можуть готувати для обміну полоненими, який має відбутися до кінця цього року.

Один із членів «старої» прокурорської групи Олексій Донський згодом у коментарі журналістам зазначив, що ця постанова містить певні неточності, тож прокурори намагаються з’ясувати в керівництва свій статус у цьому провадженні.

Нагадаємо, 26 грудня суд відпустив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у травні 2014 року, яких мають обміняти на полонених українців.