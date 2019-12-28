Ринок землі: аграрний комітет Ради рекомендує парламенту підтримати законопроект

В Україні в 2020 році можуть ухвалити законопроект про ринок землі

https://racurs.ua/ua/n131412-rynok-zemli-agrarnyy-komitet-rady-rekomenduie-parlamentu-pidtrymaty-zakonoproekt.html

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Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради під час свого засідання проголосував за рішення рекомендувати парламенту підтримати в другому читанні та в цілому законопроект № 2178−10 щодо запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель.

Відповідне рішення підтримали 19 членів комітету, троє утрималися, один — проголосував проти, повідомляють УНН.

Також було ухвалене рішення скасувати додаткові засідання комітету з цього питання, заплановані на 2, 3, 6, 8, 9 та 10 січня 2020 року. Це рішення підтримали 22 члени аграрного комітету.

Таким чином, наступне засідання аграрного комітету розпочнеться 15 січня о 15.00. Сьогоднішнє засідання оголошене закритим, а всі понад 4 тис. поправок до законопроекту про ринок землі будуть розглядатися у сесійній залі парламенту.

Нагадаємо, в середині грудня біля будівлі Верховної Ради в Києві відбулися сутички правоохоронців з мітингувальниками, котрі виступали проти запровадження в Україні ринку землі.