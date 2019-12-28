Бюджет ООН на 2020 рік затвердила Генасамблея

Затверджено бюджет ООН на 2020 рік

https://racurs.ua/ua/n131411-budjet-oon-na-2020-rik-zatverdyla-genasambleya.html

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Генеральна асамблея ООН затвердила бюджет цієї організації на 2020 рік.

Його розмір становить 3,1 млрд дол. США, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що вперше бюджет ООН затверджувався не на два роки, а на один.

Гнучкіший підхід у плануванні коштів є частиною реформи ООН. Україна вітає схвалення регулярного бюджету, — заявив у коментарі журналістам речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Затверджений бюджет ООН охоплює усі сфери діяльності організації, окрім миротворчих місій, окремий кошторис для яких традиційно ухвалюється влітку.

Бюджет ООН наповнюється за рахунок внесків держав-членів, відповідно до затвердженої шкали. США сплачує 22% коштів, в той час як Україна внесе 1,7 млн дол.

Нагадаємо, восени цього року через затримки внесків від загалом 64 країн ООН зіткнулася з найбільшою фінансовою кризою за десятиліття.