Вчора ввечері у Харкові підпалили двері облдержадміністрації, фото: «Харьков 1654»

https://racurs.ua/ua/n131409-u-harkovi-pidpalyly-dveri-oda-policiya-zatrymala-pidozruvanogo-foto-video.html

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Вчора о 23.20 поліція отримала повідомлення про займання вхідних дверей Харківської облдержадміністрації.

Вогонь, за попередніми даними, пошкодив близько 2 кв. м полотна дверей. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що займання було ліквідоване власними силами ще до приїзду пожежників. Постраждалих внаслідок цього займання немає.

Інформація про цей інцидент внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція вже затримала підозрюваного у підпалі — це громадянин 1972 року народження.

Обставини інциденту встановлюються.

За інформацією Фейсбук-спільноти «Харьков 1654», у двері кинули пляшку із запальною сумішшю. Зазначається, що, за однією з версій, причинами цього інциденту міг бути конфлікт місцевої влади з «чорними лісорубами» або власниками закритих ігрових салонів.

Нагадаємо, в ніч на 1 березня 2017 року в Києві була здійснена спроба підпалу дверей Інституту національної пам’яті.