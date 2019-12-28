«Закон про медіа» подали до Ради депутати від «Слуги народу»

До Верховної Ради подано законопроект про медіа, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n131408-zakon-pro-media-podaly-do-rady-deputaty-vid-slugy-narodu.html

Ракурс

До Верховної Ради 27 грудня було подано законопроект № 2693 «Закон про медіа».

Ініціаторами цього законопроекту є низка депутатів із фракції «Слуга народу», серед яких і колишній генеральний директор медіахолдингу «1+1 Media» Олександр Ткаченко, а також член депутатської групи «За майбутнє" Ірина Констанкевич. Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Ради.

Зазначається, що наразі цей законопроект передано на розгляд керівництву парламенту.

Текст цього законопроекту на сайті Ради наразі ще не опублікований.

Нагадаємо, Ткаченко раніше заявляв, що депутати планують розробити законопроект, який дозволить обкласти в Україні податками інтернет-сервіси з продажу контенту, такі як Megogo та Netflix, а також заборонити представникам країни-агресора володіти медіа.