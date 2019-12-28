«Закон о медиа» подали в Раду депутаты от «Слуги народа»

В Верховную Раду подан законопроект о медиа, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n131408-zakon-o-media-podali-v-radu-deputaty-ot-slugi-naroda.html

Ракурс

В Верховную Раду 27 декабря был подан законопроект № 2693 «Закон о медиа».

Инициаторами этого законопроекта есть ряд депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых и бывший генеральный директор медиахолдинга «1+1 Media» Александр Ткаченко, а также член депутатской группы «За будущее» Ирина Констанкевич. Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Рады.

Отмечается, что в настоящее время этот законопроект передан на рассмотрение руководству парламента.

Текст этого законопроекта на сайте Рады пока еще не опубликован.

Напомним, Ткаченко ранее заявлял, что депутаты планируют разработать законопроект, который позволит обложить в Украине налогами интернет-сервисы по продаже контента, такие как Megogo и Netflix, а также запретить представителям страны-агрессора владеть медиа.