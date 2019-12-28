Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131407-zelenskyy-pidpysav-novyy-vyborchyy-kodeks.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав новий Виборчий кодекс, підтриманий нещодавно Верховною Радою з урахуванням його пропозицій.

Про це йдеться на сторінці законопроекту № 0978 на сайті Верховної Ради.

Новий закон запроваджує «відкриті» партійні списки та залишає прохідний бар'єр у 5%.

Тепер право висування кандидатів на виборах до Ради буде закріплене виключно за політичними партіями, без можливості самовисування.

Згідно з нормами цього закону, вибори нардепів здійснюватимуться на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуватимуться регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

Всього будуть створені 27 виборчих регіонів, межі яких здебільшого збігатимуться з межами областей. По два виборчі регіони будуть створені у Києві (Київський лівобережний та Київський правобережний) та Дніпропетровській області (Дніпропетровський та Криворізький регіони). Також в один Південний регіон будуть об'єднані Херсонська область та Крим.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу проголосували щонайменше 5% від загальної кількості голосів виборців, котрі підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу.

Крім того, запроваджується заборона проведення передвиборчої агітації в іноземних ЗМІ, що діють на території України. Громадянам країни-агресора забороняється бути спостерігачами на виборах.

Також зміни торкнуться місцевих виборів. До обласних і міських рад у населених пунктах з кількістю виборців понад 90 тис. осіб депутатів обиратимуть за пропорційною системою з відкритими регіональними партійними списками. В інших випадках місцеві вибори відбуватимуться за мажоритарною системою у багатомандатних округах.

Нагадаємо, цей закон Верховна Рада підтримала 19 грудня голосами 330 народних обранців.