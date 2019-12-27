Головні новини за 27 грудня: апеляція екс-беркутівців, «Газпром» заплатив «Нафтогазу» 3 млрд дол., призначено в. о. директора ДБР

«Нафтогаз» отримав від «Газпрому» 2,918 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу, фото: «Цензор.нет»

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Апеляційний суд Києва сьогодні розпочав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу п’ятьом колишнім бійцям міліцейського спецпідрозділу «Беркут», звинувачуваним у причетності до розстрілів учасників Революції гідності. Наразі в засіданні цього суду оголошена перерва до 10.00 28 грудня.

Під час цього судового засідання генпрокурор Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів. Захист потерпілих вважає, що екс-беркутівців готують до майбутнього обміну полоненими.

Також сьогодні в межах підготовки до обміну полоненими суд звільнив з-під варти підозрювану в держзраді Дар’ю Мастікашеву та, за інформацієююриста Харківського антикорупційного центру Володимира Рисенка,обвинувачуваногов подвійному вбивстві харків’янина Максима Мисяку.

«Нафтогаз» отримав від «Газпрому» 2,918 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражного суду. Таким чином, загальна сума, яка була сплачена «Газпромом» за результатами транзитного арбітражу, склала 5 млрд дол.

Роман Труба звільнений з посади директора Державного бюро розслідувань. Замість нього виконувачем обов’язків директора цього відомства президент України Володимир Зеленський призначив народного депутата від «Слуги народу» Ірину Венедиктову, котра раніше очолювала парламентський комітет правової політики.

Росія запровадила нові санкції щодо низки українських товарів. Очікується, що через ці санкції Україна недоотримає на ринку до 31,2 млн дол., а також втратить близько 1,3% експорту до РФ.

Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів створено в Україні. Таке рішення ухвалив на своєму засіданні Кабінет міністрів. За розрахунками чиновників, у 2018 році від насильства в Україні постраждали 24 тис. громадян.

Також уряд ухвалив рішення щодо спрощення механізму набуття громадянства для добровольців.

Україна стягнула перший штраф за політ над Кримом — з казахстанської авіакомпанії Asia Air, літак якої здійснив політ над окупованим півостровом 8 серпня 2019 року.