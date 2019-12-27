Главные новости за 27 декабря: апелляция экс-беркутовцев, «Газпром» заплатил «Нафтогазу» 3 млрд долл., назначен и. о. директора ГБР

«Нафтогаз» получил от «Газпрома» 2,918 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n131406-glavnye-novosti-za-27-dekabrya-apellyaciya-eks-berkutovcev-gazprom-zaplatil-naftogazu-3-mlrd.html

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Апелляционный суд Киева сегодня начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения пяти бывшим бойцам милицейского спецподразделения «Беркут», обвиняемым в причастности к расстрелам участников Революции достоинства. Сейчас в заседании этого суда объявлен перерыв до 10.00 28 декабря.

Во время этого судебного заседания генпрокурор Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров. Защита потерпевших считает, что экс-беркутовцев готовят к будущему обмену пленнымы.

Также сегодня в рамках подготовки к обмену пленными суд освободил из-под стражи подозреваемую в госизмене Дарью Мастикашеву и, по информации юриста Харьковского антикоррупционного центра Владимира Рысенко, обвиняемого в двойном убийстве харьковчанина Максима Мисяка.

«Нафтогаз» получил от «Газпрома» 2,918 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитражного суда. Таким образом, общая сумма, которая была уплачена «Газпромом» по результатам транзитного арбитража, составила 5 млрд долл.

Роман Труба уволен с должности директора Государственного бюро расследований. Вместо него исполняющим обязанности директора этого ведомства президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову, которая ранее возглавляла парламентский комитет правовой политики.

Россия ввела новые санкции в отношении ряда украинских товаров. Ожидается, что из-за этих санкций Украины недополучит на рынке до 31,2 млн долл., а также потеряет около 1,3% экспорта в РФ.

Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений создан в Украине. Такое решение принял на своем заседании Кабинет министров. По расчетам чиновников, в 2018 году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. граждан.

Также правительство приняло решение об упрощении механизма получения гражданства для добровольцев.

Украина стянула первый штраф за полет над Крымом — с казахстанской авиакомпании Asia Air, самолет которой совершил полет над оккупированным полуостровом 8 августа 2019 года.