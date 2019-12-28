Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n131407-zelenskiy-podpisal-novyy-izbiratelnyy-kodeks.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Избирательный кодекс, поддержанный недавно Верховной Радой с учетом его предложений.

Об этом говорится на странице законопроекта № 0978 на сайте Верховной Рады.

Новый закон вводит «открытые» партийные списки и оставляет проходной барьер в 5%.

Теперь право выдвижения кандидатов на выборах в Раду будет закреплено исключительно за политическими партиями, без возможности самовыдвижения.

Согласно нормам этого закона, выборы нардепов будут осуществляться на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых будут формироваться региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Всего будут созданы 27 избирательных регионов, границы которых в основном будут совпадать с границами областей. По два избирательных региона будут созданы в Киеве (Киевский левобережный и Киевский правобережный) и Днепропетровской области (Днепропетровский и Криворожский регионы). Также в один Южный регион будут объединены Херсонская область и Крым.

Право на участие в распределении депутатских мандатов будут иметь партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа проголосовали не менее 5% от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа.

Кроме того, вводится запрет на проведение предвыборной агитации в иностранных СМИ, действующих на территории Украины. Гражданам страны-агрессора запрещается быть наблюдателями на выборах.

Также изменения коснутся местных выборов. В областные и городские советы в населенных пунктах с более чем 90 тыс. избирателей депутатов будут избирать по пропорциональной системе с открытыми региональными партийным спискам. В других случаях местные выборы будут проходить по мажоритарной системе в многомандатных округах.

Напомним, этот закон Верховная Рада поддержала 19 декабря голосами 330 народных избранников.