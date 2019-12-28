Вчера вечером в Харькове подожгли двери облгосадминистрации, фото: «Харьков 1654»

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Ракурс

Вчера в 23.20 полиция получила сообщение о возгорании входной двери Харьковской облгосадминистрации.

Огонь, по предварительным данным, повредил около 2 кв. м дверного полотна. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано собственными силами еще до приезда пожарных. Пострадавших в результате этого пожара нет.

Информация об этом инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полиция уже задержала подозреваемого в поджоге — это гражданин 1972 года рождения.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации Фейсбук-сообщества «Харьков 1654», в дверь бросили бутылку с зажигательной смесью. Отмечается, что, по одной из версий, причинами этого инцидента мог быть конфликт местной власти с «черными лесорубами» или владельцами закрытых игровых салонов.

Напомним, в ночь на 1 марта 2017 года в Киеве была предпринята попытка поджога дверей Института национальной памяти.