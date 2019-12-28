Бюджет ООН на 2020 год утвердила Генассамблея

Утвержден бюджет ООН на 2020 год, фото:

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Генеральная ассамблея ООН утвердила бюджет этой организации на 2020 год.

Его размер составляет 3,1 млрд долл. США, сообщает агентство «Укринформ».

Отмечается, что впервые бюджет ООН утверждался не два года, а на один.

Гибкий подход в планировании средств является частью реформы ООН. Украина приветствует одобрение регулярного бюджета, — заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Утвержденный бюджет ООН охватывает все сферы деятельности организации, кроме миротворческих миссий, отдельная смета для которых традиционно принимается летом.

Бюджет ООН наполняется за счет взносов государств-членов, в соответствии с утвержденной шкалой. США платит 22% средств, в то время как Украина внесет 1,7 млн долл.

Напомним, осенью этого года из-за задержек взносов от в целом 64 стран ООН столкнулась с самым большим финансовым кризисом за десятилетие.