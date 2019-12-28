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В Украине в 2020 году могут принять законопроект о рынке земли

Рынок земли: аграрный комитет Рады рекомендует парламенту поддержать законопроект

28 дек 2019, 10:51
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Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады во время своего заседания проголосовал за решение рекомендовать парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект № 2178−10 о введении в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

Соответствующее решение поддержали 19 членов комитета, трое воздержались, один — проголосовал против, сообщают УНН.

Также было принято решение отменить дополнительные заседания комитета по этому вопросу, запланированные на 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января 2020 года. Это решение поддержали 22 члена аграрного комитета.

Таким образом, следующее заседание аграрного комитета начнется 15 января в 15.00. Сегодняшнее заседание объявлено закрытым, а все более чем 4 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли будут рассматриваться в сессионном зале парламента.

Напомним, в середине декабря у здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения правоохранителей с митингующими, которые выступали против введения в Украине рынка земли.


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