Во время Революции достоинства, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n131410-rasstrel-maydana-sud-prodoljaet-rassmotrenie-apellyacii-eks-berkutovcev-translyaciya.html

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Апелляционный суд Киева сегодня в 10.00 продолжил рассмотрение жалобы на меру пресечения для бывших сотрудников милицейского спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в причастности к расстрелу Евромайдана в 2014 году.

Соответствующее судебное заседание началось вчера, однако впоследствии в нем был объявлен перерыв.

Во время вчерашнего заседания в суд поступило письмо от генпрокурора Руслана Рябошапки о замене группы из четырех прокуроров по этому делу. В результате суд разрешил участвовать в судебном заседании сразу двум прокурорским группам.

По мнению защиты потерпевших, это свидетельствует, что бывших «беркутовцев» могут готовить для обмена пленными, который должен состояться до конца этого года.

Один из членов «старой» прокурорской группы Алексей Донской впоследствии в комментарии журналистам отметил, что это постановление содержит некоторые неточности, поэтому прокуроры пытаются выяснить у руководства свой статус в этом производстве.

Напомним, 26 декабря суд отпустил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского УВД в мае 2014 года, которых должны обменять на пленных украинцев.