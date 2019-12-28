Обмін полоненими: винних у теракті біля Палацу спорту в Харкові засудили до довічного ув’язнення та звільнили з-під варти

Виконавців теракту в Харкові відпустили під особисте зобов’язання, фото: «Цензор.нет»

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Трьох обвинувачених у здійсненому в 2015 році в Харкові біля Палацу спорту теракту — Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова, засудили до довічного ув’язнення та відразу ж замінили їм запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Фрунзенський райсуд Харкова, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на адвоката Дмитра Тихоненкова.

Цей вирок впродовж 30 днів може бути оскаржений в апеляційному суді.

Зазначається, що зранку в дворі суду чергують активісти, вони незгідні з таким рішенням суду та мають намір продовжити акцію протесту.

Вибух у Харкові стався 22 лютого 2015 року під час мітингу, присвяченого пам’яті героїв Небесної сотні. Тоді загинули чотири людини, зокрема і 15-річний Данило Дідик. Ще дев’ять людей були поранені.

Терористи підірвали протипіхотну радіокеровану осколкову міну МОН-100. Жертв могло бути значно більше, проте значна частина удару припала на вантажний автомобіль «Газель», який раптово закрив собою учасників мітингу.

Слідство вважає, що виконавців теракту завербували російські спецслужби, підготовку до теракту вони проходили на території РФ у Бєлгороді.

Нагадаємо, про те, що Дворнікова, Тетюцького та Башликова включили до списків майбутнього обміну полоненими з Росією стало відомо наприкінці вересня.